В Гатчине подросток на электросамокате сбил 6-летнего велосипедиста

По предварительной информации, 14 июля около 16:10 возле дома 55 по проспекту 25 Октября, в городе Гатчина Ленинградской области 14-летний подросток, управляя арендованным электросамокатом, двигался по тротуару и совершил наезд на 6-летнего велосипедиста, который передвигался во встречном направлении в сопровождении матери.

В результате столкновения велосипедист получил тяжелые травмы и был госпитализирован в больницу.

По факту происшествия полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.