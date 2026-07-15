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Питерец.ру » Происшествия » В Гатчине подросток на электросамокате сбил 6-летнего велосипедиста

В Гатчине подросток на электросамокате сбил 6-летнего велосипедиста

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицейские проводят проверку после ДТП в Гатчине с электросамокатом и велосипедом

По предварительной информации, 14 июля около 16:10 возле дома 55 по проспекту 25 Октября, в городе Гатчина Ленинградской области 14-летний подросток, управляя арендованным электросамокатом, двигался по тротуару и совершил наезд на 6-летнего велосипедиста, который  передвигался во встречном направлении в сопровождении матери.

В результате столкновения велосипедист получил тяжелые травмы и был госпитализирован в больницу.

По факту происшествия полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Все по теме: Ленобласть, Гатчинский район, ДТП, самокаты, велосипеды, дети
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