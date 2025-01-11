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Питерец.ру » Происшествия » В Ломоносовском районе в лобовом ДТП пострадал 6-летний ребенок

В Ломоносовском районе в лобовом ДТП пострадал 6-летний ребенок

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Опубликовал: Anton78
Фото:
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Полицейские Ломоносовского района проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадал 6-летний ребенок

Накануне вечером, 10 января около 16 часов 00 минут на 20-ом километре трассы «Анташи-Ропша-Красное Село» в Ломоносовском районе Ленинградской области 44-летний мужчина , управляя автомашиной «Форд Фокус», совершил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двигавшимся  во встречном направлении автомобилем «БМВ» под управлением 36-летней женщины. 

В результате дорожного происшествия пострадали двое: водителя автомобиля «Форд Фокус» госпитализировали в состоянии средней степени тяжести,  его 6-летнего сына госпитализировали в тяжёлом состоянии.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Ломоносовский район, ДТП
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