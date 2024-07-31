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Питерец.ру » Происшествия » На проспекте Ветеранов задержан подозреваемый в поножовщине

На проспекте Ветеранов задержан подозреваемый в поножовщине

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Опубликовал: Anton78
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Полицейскими оперативно задержан подозреваемый в поножовщине на проспекте Ветеранов

Ранним утром 27 июля 2024 года, около 05 часов 50 минут к полицейским Кировского района Петербурга поступила информация о том, что возле дома 16 по проспекту Ветеранов ранены двое мужчин.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали 32-летнего жителя Северо - Кавказского региона, проживающего в Санкт-Петербурге на Дачном проспекте. Задержанного подозревают в том, что в ходе внезапно возникшей ссоры нанес ножевые ранения двум местным жителям, 36 и 35 лет.
Пострадавшие с резаными ранами предплечий обратились за медицинской помощью, и после ее оказания, в удовлетворительном состоянии были отпущены.
Следователи возбудили уголовное дело части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство).
Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.
Ранее он был судим за незаконный оборот наркотиков.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Кировский район ножевое ранение
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