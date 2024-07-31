На проспекте Ветеранов задержан подозреваемый в поножовщине

Ранним утром 27 июля 2024 года, около 05 часов 50 минут к полицейским Кировского района Петербурга поступила информация о том, что возле дома 16 по проспекту Ветеранов ранены двое мужчин.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали 32-летнего жителя Северо - Кавказского региона, проживающего в Санкт-Петербурге на Дачном проспекте. Задержанного подозревают в том, что в ходе внезапно возникшей ссоры нанес ножевые ранения двум местным жителям, 36 и 35 лет.

Пострадавшие с резаными ранами предплечий обратились за медицинской помощью, и после ее оказания, в удовлетворительном состоянии были отпущены.

Следователи возбудили уголовное дело части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство).

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Ранее он был судим за незаконный оборот наркотиков.