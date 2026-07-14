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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали дропа, оставившего пенсионера без накоплений

В Петербурге задержали дропа, оставившего пенсионера без накоплений

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицейские задержали дропа, оставившего пенсионера без накоплений

11 июля к полицейским Красногвардейского района Петербурга обратился 71-летний пенсионер, проживающий на улице Передовиков, с сообщением о том, что накануне ему звонили неизвестные и под предлогом сохранения денежных средств убедили передать курьеру 600 000 рублей. 

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). 

12 июля в 18:30 опергруппой у дома 10 по улице Купчинская по подозрению в совершении данного преступления задержан 26-летний помощник мошенников. Злоумышленник задержан на основании ст. 91 УПК РФ.

Все по теме: Красногвардейский район, мошенничество, пенсионеры
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