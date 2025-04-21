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Питерец.ру » Происшествия » Пенсионер с Дибуновской улицы отдал мошенникам более 15 млн рублей

Пенсионер с Дибуновской улицы отдал мошенникам более 15 млн рублей

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Опубликовал: Антон78
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Telegram
Полицейские ищут «дропа» мошенников, обманувших пенсионера с Дибуновской улицы на 15 миллионов

Накануне, 20 апреля к полицейским Приморского района Петербурга с заявлением обратился 80-летний мужчина, проживающий в квартире дома 37 по Дибуновской улице. Пенсионер рассказал правоохранителям, что ему звонили неизвестные и, под предлогом обеспечения сохранности денежных средств, убедили перевести на счет звонившим 2 390 000 рублей. 

После чего уговорили снять со счетов еще 12 800 000 рублей и отдать курьеру около дома 37 по Дибуновской улице. 

Общая сумма ущерба составила 15 190 000 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ст.159 ч.4 УК РФ ((мошенничество).

Злоумышленников ищут.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Приморский район, мошенничество, пенсионеры
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