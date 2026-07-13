В Ленобласти мужчина выстрелил из ружья в стену в своем частном доме

Ночью 9 июля, около 00:20 к полицейским поступило сообщение от 68-летней пенсионерки, проживающей в дер. Аннолово на улице Центральная, Тосненского района Ленинградской области. Пожилая женщина рассказала стражам порядка о том, что ее 52-летний зять в ходе конфликта выстрелил в стену дома из охотничьего оружия.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали стрелявшего. Мужчину, будучи в сильном алкогольном опьянении пояснил, что поругался с женой.

При осмотре частного дома и прилегающей территории было обнаружено и изъято оружие и боеприпасы, среди которых 2 минометные мины, 5 взрывателей времен Великой Отечественной войны и пистолет Макарова, а также патроны и фрагменты оружия.

Согласно экспертизе часть изъятого пригодна для стрельбы.

Задержанный рассказал, что все изъятое он нашел в лесу.

Следователи по данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ. Злоумышленника поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.