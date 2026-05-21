Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали 19-летнего жителя Новосибирска за обман пенсионера

В Петербурге задержали 19-летнего жителя Новосибирска за обман пенсионера

Опубликовал: Антон78
Полицейские задержали дропа мошенников, обманувших пенсионера

Накануне днем сотрудниками полиции, по подозрению в совершении мошенничества в отношении 79-летнего пенсионера был задержан 19-летний житель Новосибирска. Общая сумма ущерба, нанесенного пожилому мужчине, составила 882 538 рублей.

Инцидент произошел 12 мая, когда пенсионер обратился в полицию Приморского района Петербурга с заявлением о мошенничестве. По словам пострадавшего, неизвестные звонили ему на мобильный телефон и под предлогом декларирования денежных средств убедили передать 10 100 евро личных сбережений курьеру.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Молодой человек, прибывший из Новосибирска, помещен в изолятор в порядке статьи 91 УПК РФ. В настоящее время ведутся следственные действия.

