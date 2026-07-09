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«Алые паруса - 2026»: визуальная поэма о мечте, написанная светом и цветом

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Пресс-служба Пятого канала
Бриг «Россия», разведённые мосты, узнаваемые архитектурные символы Петербурга, перо Жар-птицы и русские орнаменты

Бриг «Россия», разведённые мосты, узнаваемые архитектурные символы Петербурга, перо Жар-птицы и русские орнаменты. Заставка к трансляции праздника выпускников «Алые паруса–2026» стала визуальным прологом, задала тон, настроение и художественный язык главной ночи лета.

В этом году визуальный стиль объединил традиции русской декоративной культуры, сказочность, открыточные виды города, современные цифровые технологии и превратил каждую деталь в единый художественный образ. Часть элементов выполнена вручную, также были использованы классическая анимация и трёхмерная графика.

Ольга Оганезова, заместитель директора программ и маркетинга Пятого канала, руководитель Управления маркетинга:

– Главные герои концепции открывающей заставки – невероятной красоты город и бриг «Россия». Мы изобразили виды и элементы архитектурного Санкт-Петербурга. В узор литых оград мостов органично вписали логотипы организаторов проекта «Алые паруса». Белоснежный бриг «Россия» своим появлением в акватории Невы запускает орнаментальную «проекцию» по всему городу. В этом орнаменте синтезированы самые узнаваемые стили русской декоративной росписи – гжель и хохлома – добавили свои вариации и получили уникальный рисунок. Он лёгкими мазками растекается волнами под кормой корабля, заполняет собой каналы и улицы Северной столицы, отражается в окнах. Визуальный ряд строится на контрасте воздушности и масштаба: почти невесомые, как перо Жар-птицы, элементы сочетаются с мощными, монументальными и величественными образами.

Орнаментальные элементы, которые напоминают традиционные русские узоры, создают ощущение рукотворности, тепла и культурной преемственности. Это не просто декор – это визуальный код, связывающий современность с наследием.

Цветовая палитра выстроена вокруг закатных оттенков белых ночей, дополненных яркими акцентами ключевого цвета «Алых парусов». Эта палитра формируют эмоциональное состояние и одновременно подчёркивают торжественность момента.

Особое внимание уделено движению: «невидимая» камера словно скользит сквозь пространство и вовлекает зрителя внутрь происходящего. За счёт этого создаётся эффект присутствия и постепенного погружения в атмосферу праздничного города. Заставка не просто открывает трансляцию – она становится частью повествования и вводит в мир, где реальность переплетается со сказкой.

На финальных кадрах изображение выстроено как портал с декоративной рамкой, обрамлённой изящным орнаментом.

В центре – белоснежный бриг «Россия» с алыми парусами. Он представлен не просто как корабль, а как символ, почти мифологический образ. Его масштаб подчеркнут архитектурным окружением и мягкой перспективой: бриг словно выходит из глубины кадра и направляется к зрителю. Арочная композиция создаёт дополнительный визуальный ритм. По городской легенде, если влюблённые спустятся под арку по каменным ступеням Эрмитажного мостика к воде и загадают желания, их союз будет долгим, а чувства обязательно взаимными.

Эффект «двойного портала», созданный двумя арками, усиливает ощущение перехода: из детства – во взрослую жизнь, из мечты – в реальность.

Графика праздника «Алые паруса» становится не просто заставкой, а полноценным визуальным манифестом. Это история о мечте, рассказанная языком цвета, света и формы. История, в которой каждый выпускник узнаёт себя – на пороге нового пути.

Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрождён в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Материал подготовлен пресс-службой Пятого канала

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