В Павловске пожилой мужчина передал мошенникам около 20 млн рублей

Накануне, 6 февраля к полицейским Пушкинского района Петербурга поступило заявление от 84-летнего жителя дома 4 корпус 3 по Детскосельскому переулку в городе Павловск.

Пенсионер рассказал стражам порядка, что в период с 30 ноября 2024 года по24 января 2025 года ему звонили неизвестные и вынудили, под предлогом обеспечения безопасности денежных сбережений, передать курьерам в общей сложности 19 757 388 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Полицейскими принимаются необходимые меры к розыску причастных к совершенному преступлению.