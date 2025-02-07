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Питерец.ру » Происшествия » В Павловске пожилой мужчина передал мошенникам около 20 млн рублей

В Павловске пожилой мужчина передал мошенникам около 20 млн рублей

0
Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
Полицейские Пушкинского района ищут курьеров дистанционных мошенников, которым пожилой петербуржец передал 20 миллионов рублей

Накануне, 6 февраля к полицейским Пушкинского района Петербурга поступило заявление от 84-летнего жителя дома 4 корпус 3 по Детскосельскому переулку в городе Павловск.

Пенсионер рассказал стражам порядка, что в период с 30 ноября 2024 года по24 января 2025 года ему звонили неизвестные и вынудили,  под предлогом обеспечения безопасности денежных сбережений,  передать курьерам в  общей сложности 19 757 388 рублей. 

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. 

Полицейскими принимаются необходимые меры к розыску причастных к совершенному преступлению.                                                                                                                              

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Пушкинский район, мошенничество, пенсионеры
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