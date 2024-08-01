В ДТП на внешнем кольце КАД погиб пассажир «Фольксвагена»

Сегодня ночью, 1 августа 2024 года около 03 часов 10 минут на 33 километре трассы А-118 КАД (внешнее кольцо), 24-летний водитель управляя автомобиля «Форд Мондео», двигаясь в крайнем левом ряду по 4 полосе по КАД от Муринской дороги в сторону проспекта Культуры, по неустановленной причине не справился с управлением и столкнулся в 3 ряду справа с автомобилем «Фольксваген Поло» под управлением 38-летнего водителя, после чего вылетел на «отбойник».

В результате дорожного происшествия водитель «Форда» госпитализировали с травмами, в состоянии средней степени тяжести.

Травмы получили также водитель «Фольксвагена» и его 22-летняя пассажирка, их госпитализировали в тяжелом состоянии.

Второй пассажир «Фольксвагена», мужчина на вид 30-лет, от полученных травм скончался на месте происшествия.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.