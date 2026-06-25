В Петербурге задержали рецидивиста, укравшего деньги из квартиры

16 мая, в половине первого ночи, к полицейским Приморского района Петербурга обратилась 59-летняя женщина, работающая педиатром в частном медицинском учреждении. Она сообщила о краже из ее квартиры, находящегося по улице Горной. По ее словам, неизвестный проник в жилище, взломав балконную дверь, и похитил 270 000 рублей.

В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело, квалифицированное как кража, соответствующая пункту "а" части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Спустя месяц, 24 июня, в результате совместной операции сотрудников УМВД России по Приморскому району и оперативников уголовного розыска Главка, при содействии силового подразделения ГУ МВД России, был задержан 48-летний местный житель. Задержание произошло по адресу: Выборгское шоссе, дом 112. Известно, что задержанный не имеет официального трудоустройства и ранее уже привлекался к уголовной ответственности 12 раз, включая судимости за кражи.

В соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ, подозреваемый был задержан.