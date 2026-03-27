Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге полицейские ликвидировали очередной узел связи украинских мошенников

В Петербурге полицейские ликвидировали очередной узел связи украинских мошенников

Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Киберполиция Петербурга ликвидировала очередной узел связи украинских мошенников

Сотрудники Управления по борьбе с киберпреступностью главка МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали двух молодых людей 17 и 18 лет, родом из Тульской области, которые, по данным следствия, помогали украинским мошенникам.

Эти молодые люди, находясь под руководством кураторов, проживающих на Украине, занимались администрированием так называемых сим-боксов. Эти устройства используются для перенаправления телефонного трафика из-за рубежа, что позволяет скрывать фактическое местоположение звонящих.

По оперативной информации, связь с организаторами мошеннической схемы осуществлялась через мессенджеры. Необходимое оборудование доставлялось курьерскими службами и размещалось в арендованных кураторами квартирах в различных районах города и области.

Для обеспечения конспирации своей деятельности подозреваемые были вынуждены регулярно менять адреса проживания и свои "рабочие места", перемещая оборудование. Временными локациями для установки узла связи служили квартиры в Мурино, на Пулковском шоссе и на 4-й линии Васильевского острова. Именно в апарт-отеле по последнему адресу и были задержаны подозреваемые.

За свою деятельность молодые люди еженедельно получали вознаграждение в размере 85 000 рублей. Блокировка работы данного оборудования позволила пресечь поступление около 9 тысяч звонков ежедневно от мошеннических колл-центров, действующих с территории Украины.

В ходе обыска по местам жительства и работы были изъяты 2 сим-бокса, 2 роутера, 3 ноутбука, 3 Wi-Fi камеры, 2 мобильных телефона с переписками, компрометирующими задержанных.

Следственным управлением МВД России по Василеостровскому району возбуждено уголовное дело по статье 274.3 УК РФ (незаконное использование средств связи). Подозреваемые задержаны в соответствии со статьей 91 УПК РФ.

