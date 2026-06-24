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Питерец.ру » Происшествия » В Киришах задержали грабительницу, вырвавшую серьгу из уха пенсионерки

В Киришах задержали грабительницу, вырвавшую серьгу из уха пенсионерки

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские задержали грабительницу из Киришей, вырвавшую серьгу из уха пенсионерки

23 июня вечером 65-летняя женщина подала заявление в полицию Киришского района Ленинградской области о том, что днем того же дня, находясь в подъезде своего дома, она стала жертвой нападения. Неизвестная женщина сорвала с ее уха золотое украшение и скрылась с места происшествия. Стоимость похищенной сережки оценивается в 15 000 рублей.

По подозрению в совершении данного преступления, вечером того же дня, сотрудниками уголовного розыска на улице Строителей в городе Кириши была задержана 31-летняя местная жительница. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности.

Похищенное имущество, золотая сережка, была сдана подозреваемой в один из ломбардов.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемая задержана в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Все по теме: Ленобласть, Киришский район, грабеж
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