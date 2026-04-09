В Петербурге задержали «помощницу» мошенников, забравшую у пенсионерки деньги

7 апреля на проспекте Культуры полицейскими была задержана 38-летняя женщина, подозреваемая в мошенничестве в крупном размере. Поводом для задержания послужило обращение в полицию Московского района 86-летней пенсионерки с Витебского проспекта вечером 6 апреля. Пожилая женщина сообщила, что неизвестные лица, позвонив ей, под предлогом необходимости освобождения её родственницы от уголовной ответственности за дорожно-транспортное происшествие, выманили у неё 300 тысяч рублей, которые она передала курьеру.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мера пресечения применена в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. В настоящее время следствие устанавливает возможную причастность этой фигурантки к другим аналогичным преступлениям.