Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали «помощницу» мошенников, забравшую у пенсионерки деньги

В Петербурге задержали «помощницу» мошенников, забравшую у пенсионерки деньги

Опубликовал: Антон78
Полицейские Московского района задержали «помощницу» телефонных мошенников, забравшую у пенсионерки деньги под легендой о ДТП

7 апреля на проспекте Культуры полицейскими была задержана 38-летняя женщина, подозреваемая в мошенничестве в крупном размере. Поводом для задержания послужило обращение в полицию Московского района 86-летней пенсионерки с Витебского проспекта вечером 6 апреля. Пожилая женщина сообщила, что неизвестные лица, позвонив ей, под предлогом необходимости освобождения её родственницы от уголовной ответственности за дорожно-транспортное происшествие, выманили у неё 300 тысяч рублей, которые она передала курьеру.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мера пресечения применена в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. В настоящее время следствие устанавливает возможную причастность этой фигурантки к другим аналогичным преступлениям.

