В поселке Песочный задержали женщину, подозреваемую в поджоге

Опубликовал: Антон78
Сотрудники полиции Курортного района задержали женщину, подозреваемую в поджоге

Накануне вечером, 26 марта около 17 часов в поселке Песочный, возле дома 60 по улице Карла Маркса, сотрудниками уголовного розыска была задержана 46-летняя женщина, подозреваемая в поджоге. Ей инкриминируется совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Ранее, 22 февраля, в полицию Курортного района Петербурга обратился 40-летний владелец магазина. Он заявил, что его торговое помещение, расположенное в полуподвальном помещении того же дома №60 по улице Карла Маркса, понесло значительный ущерб в результате пожара. Огонь, по словам заявителя, распространился с соседнего нежилого здания.

По предварительной оценке, сумма материального ущерба достигла одного миллиона рублей.

Проведенная пожарно-техническая экспертиза выявила, что причиной возгорания стало именно физическое воздействие, исключая самовозгорание или иные непреднамеренные причины.

Подозреваемая задержана в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

