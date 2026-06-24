ента новостей

11:46
В Гатчине задержали дропа из Шушар за обман пенсионерки
11:21
В Киришах задержали грабительницу, вырвавшую серьгу из уха пенсионерки
11:16
В Петербурге задержали курьера мошенников, убедивших подростка отдать семейные ценности
11:12
В Калининском районе поймали подозреваемого в грабеже из магазина
11:08
В Металлстрое юноша ударил мужчину бутылкой по голове
09:55
В Полюстровском парке заложен камень будущего памятника святым новомученикам юристам Петроградским
09:43
В Петербурге поймали пособника мошенников с сотнями SIM-карт и наркотиками
21:04
Поезд в будущее и корабль мечты: чем удивит сцена «Алых парусов-2026»
10:30
В Петербурге курьера мошенников изобличили в обмане еще одного петербуржца
10:26
В Петербурге задержали подозреваемого в краже ювелирных изделий на миллион рублей
10:23
В Фонтанном Доме для посетителей открылась отреставрированная лестница
10:11
В Ленобласти полицейские изобличили двоих мужчин в производстве и попытке сбыта более 26 кг психостимулятора
21:03
Выставка южнокорейского художника Хван Сонтхэ «В доме моем светло»
20:59
Колокол Памяти в Московском парке Победы будет звучать для погибших и для живых
20:44
Выставка «Живая материя»
20:41
Петербургское «Динамо» на выезде обыграло «Иркутск» – 4:0
18:49
Беглов и Бельский возложили цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище
11:33
В Старой Ладоге нашли схрон незарегистрированного оружия, пороха и боеприпасов
10:29
В Ленобласти водитель БМВ погиб, вылетев в кювет
10:09
На стройке в Калининском районе искали нелегалов
12:56
Голоса, которые услышит вся страна: кто выйдет на сцену «Алых парусов»
12:52
По факту драки в Графском переулке возбуждено уголовное дело
12:43
В Ленобласти мужчина на «Буханке» сбил подростка на электросамокате
23:49
На Бассейной улице столкнулись три лазурных автобуса. Одиного из водителей зажало между машинами
14:41
В Петербурге появились электрические мусоровозы
14:36
День молодежи в парке Малиновка
11:37
Полицейские Петербурга пресечекли деятельность наркоплантаторов-сбытчиков
11:29
В Петербурге задержана 56-летняя курьер мошенников, обманувших пенсионерку с Московского района
11:21
В Петербурге молодую пару задержали за содействие мошенникам
11:15
На Ям-Ижорском шоссе в лобовом ДТП с «ГАЗелью» погибла пассажирка «Соболя»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали курьера мошенников, убедивших подростка отдать семейные ценности

В Петербурге задержали курьера мошенников, убедивших подростка отдать семейные ценности

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейскими задержан курьер мошенников, убедивших подростка отдать семейные ценности

18 июня днем в правоохранительные органы Красносельского района Петербурга обратилась гражданка с заявлением о том, что ее сын стал жертвой телефонных аферистов. Злоумышленники обманным путем завладели его денежными средствами и ювелирными изделиями.

Как выяснилось, за два дня до инцидента 17-летнему молодому человеку позвонил неизвестный. Он представился сотрудником финансовой организации и под предлогом защиты семейных сбережений и ценностей убедил подростка передать их курьеру. Молодой человек, введенный в заблуждение, выполнил полученные указания.

Общая сумма причиненного материального ущерба составила 2 245 500 рублей.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудникам полиции удалось установить личность курьера. 23 июня подозреваемый был задержан по адресу: улица Адмирала Черокова. Им оказался 20-летний местный житель, выполнявший роль посредника в мошеннической схеме.

Задержанный помещен под стражу в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Все по теме: Красносельский район, мошенничество
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

2-08-2025, 16:08
Задержан курьер мошенников, обманувших пенсионера из Парголово
27-06-2025, 11:55
В Мурино поймали криминального курьера
30-07-2025, 14:06
В Петербурге поймали курьера мошенников, подозреваемого в обмане пенсионерки с Ситцевой улицы
5-11-2025, 10:52
В Колпино задержали 19-летнего курьера мошенников, обманувших пенсионерку
4-02-2026, 12:43
В Петербурге задержали юного курьера мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Энергетиков
18-02-2026, 10:53
В Петербурге задержали курьера мошенников из поселка Дубровка

Происшествия на дорогах

22-06-2026, 10:29
В Ленобласти водитель БМВ погиб, вылетев в кювет
19-06-2026, 12:43
В Ленобласти мужчина на «Буханке» сбил подростка на электросамокате
18-06-2026, 23:49
На Бассейной улице столкнулись три лазурных автобуса. Одиного из водителей зажало между машинами
18-06-2026, 11:15
На Ям-Ижорском шоссе в лобовом ДТП с «ГАЗелью» погибла пассажирка «Соболя»
Наверх