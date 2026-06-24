В Петербурге задержали курьера мошенников, убедивших подростка отдать семейные ценности

18 июня днем в правоохранительные органы Красносельского района Петербурга обратилась гражданка с заявлением о том, что ее сын стал жертвой телефонных аферистов. Злоумышленники обманным путем завладели его денежными средствами и ювелирными изделиями.

Как выяснилось, за два дня до инцидента 17-летнему молодому человеку позвонил неизвестный. Он представился сотрудником финансовой организации и под предлогом защиты семейных сбережений и ценностей убедил подростка передать их курьеру. Молодой человек, введенный в заблуждение, выполнил полученные указания.

Общая сумма причиненного материального ущерба составила 2 245 500 рублей.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудникам полиции удалось установить личность курьера. 23 июня подозреваемый был задержан по адресу: улица Адмирала Черокова. Им оказался 20-летний местный житель, выполнявший роль посредника в мошеннической схеме.

Задержанный помещен под стражу в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.