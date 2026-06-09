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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге юноша отобрал вещи у другого подростка

В Петербурге юноша отобрал вещи у другого подростка

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицейские задержали несовершеннолетнего, отобравшего вещи другого подростка

В ночь на 8 июня, около 00:15, в полицию поступило заявление от 43-летней местной жительницы. Она сообщила, что у дома №7 по улице Железнодорожная был ограблен ее 13-летний сын. У школьника отобрали личные вещи, причинив ущерб на сумму 8 050 рублей.

По подозрению в совершении данного преступления сотрудники правоохранительных органов задержали 16-летнего юношу, уроженца Центральной Азии. Задержание произошло 8 июня в 14:40 у дома №16 по улице Горького в поселке Левашово.

Похищенное имущество было изъято. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (разбой). Подросток задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Все по теме: Выборгский район, грабеж, подростки
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