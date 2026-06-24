В Петербурге поймали пособника мошенников с сотнями SIM-карт и наркотиками

34-летний уроженец Архангельской области был задержан 17 июня оперативниками УБК ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Его подозревают в работе на украинских "кураторов" с апреля текущего года, в рамках которой он занимался противоправной регистрацией и последующей передачей учетных записей одного из мессенджеров. За эту деятельность он получал ежемесячное вознаграждение в размере 500 долларов США, поступающее на его криптовалютный кошелек.

В ходе обыска по месту проживания задержанного было обнаружено и изъято значительное количество сим-карт разных операторов сотовой связи (325 штук), 14 банковских карт, 6 мобильных телефонов. Кроме того, было найдено около 0,6 грамма синтетического наркотического вещества.

Правоохранительные органы возбудили уголовные дела по двум статьям Уголовного кодекса Российской Федерации: части 2 статьи 274.5 и части 3 статьи 30, пункту "б" части 3 статьи 228.1. Подозреваемый заключен под стражу. В настоящее время ведутся дальнейшие следственные действия, направленные на выявление возможных дополнительных фактов его преступной деятельности.