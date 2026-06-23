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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге курьера мошенников изобличили в обмане еще одного петербуржца

В Петербурге курьера мошенников изобличили в обмане еще одного петербуржца

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские изобличили курьера мошенников в обмане еще одного петербуржца, лишившегося почти 9 миллионов рублей

22 июня 2026 года в полицию Кировского района Санкт-Петербурга поступило заявление от 77-летнего пенсионера, проживающего на улице Лени Голикова. По словам мужчины, в течение июня текущего года ему поступали многочисленные звонки от неизвестных лиц, выдававших себя за представителей финансового учреждения. Под предлогом защиты его накоплений мошенники убедили пожилого мужчину передать курьерам имеющиеся у него денежные средства. В результате противоправных действий гражданин лишился более 8,8 миллиона рублей.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была установлена причастность к данному мошенничеству 35-летнего уроженца Санкт-Петербурга. Примечательно, что данный гражданин уже задерживался сотрудниками правоохранительных органов ранее по подозрению в совершении аналогичного преступления в отношении другого пожилого петербуржца, который потерял более 3,7 миллиона рублей. В настоящее время полиция проводит проверку задержанного на возможную причастность к другим подобным эпизодам мошенничества.

Все по теме: Кировский район, мошенничество, пенсионеры
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