В Петербурге курьера мошенников изобличили в обмане еще одного петербуржца

22 июня 2026 года в полицию Кировского района Санкт-Петербурга поступило заявление от 77-летнего пенсионера, проживающего на улице Лени Голикова. По словам мужчины, в течение июня текущего года ему поступали многочисленные звонки от неизвестных лиц, выдававших себя за представителей финансового учреждения. Под предлогом защиты его накоплений мошенники убедили пожилого мужчину передать курьерам имеющиеся у него денежные средства. В результате противоправных действий гражданин лишился более 8,8 миллиона рублей.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была установлена причастность к данному мошенничеству 35-летнего уроженца Санкт-Петербурга. Примечательно, что данный гражданин уже задерживался сотрудниками правоохранительных органов ранее по подозрению в совершении аналогичного преступления в отношении другого пожилого петербуржца, который потерял более 3,7 миллиона рублей. В настоящее время полиция проводит проверку задержанного на возможную причастность к другим подобным эпизодам мошенничества.