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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти полицейские изобличили двоих мужчин в производстве и попытке сбыта более 26 кг психостимулятора

В Ленобласти полицейские изобличили двоих мужчин в производстве и попытке сбыта более 26 кг психостимулятора

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Двоих петербуржцев уличили в производстве и попытке сбыта более 26 кг психостимулятора

Сотрудники ГУНК МВД России во взаимодействии с коллегами из Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области и оперуполномоченными из УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области, задержали двух жителей Санкт-Петербурга (47 и 49 лет). Их подозревают в организации производства и бесконтактной продажи синтетического психостимулятора в регионе.

В арендованном помещении в деревне Покровка Гатчинского района Ленобласти обнаружено 17,3 грамма порошкообразного вещества, 40 канистр с химическими реактивами общим объемом 670 литров, а также оборудование для производства наркотиков, включая вакууматор и видеокамеры. Экспертиза подтвердила, что изъятый порошок — это наркотическое средство альфа-PVP.

Дополнительно, в лесном массиве Лужского района Ленобласти, в специально оборудованном тайнике, найдено более 26 килограммов аналогичного наркотического вещества.

Следственным управлением ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на незаконный оборот наркотических средств в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Подозреваемые заключены под стражу на время расследования. Полиция продолжает работу по установлению всех эпизодов преступной деятельности и выявлению других лиц, причастных к этому наркобизнесу.

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