В Ленобласти полицейские ликвидировали производство мефедрона

Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России во взаимодействии с коллегами из УНК ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также УМВД России по Новгородской области пресекли деятельность 40-летнего мужчины, организовавшего подпольную лабораторию по производству мефедрона. Производство было налажено в частном доме в садоводческом товариществе на территории Кусинского сельского поселения Киришского района Ленобласти. Оперативники задержали подозреваемого при силовой поддержке Специального полка полиции.

Мужчина занимался изготовлением наркотиков с осени прошлого года. В его доме обнаружено крупное количество мефедрона, общей массой около 2,5 килограммов, а также 25 кг неизвестного вещества, 35 канистр с химическими реактивами общим объемом около 700 литров, лабораторное оборудование и спецодежда. Все изъятое направлено на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного производства, сбыта наркотических средств, а также приготовления к преступлению. Подозреваемый задержан. Полиция выясняет возможные дополнительные эпизоды и причастность других лиц к противоправной деятельности.