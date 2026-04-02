ента новостей

22:09
В центре Петербурга в массовом ДТП пострадало четыре человека
21:21
На Ириновском проспекте молодой парень на каршеринге сбил двух маленьких девочек
20:56
В Петрбурге почтили память жертв теракта на станции метро «Технологический институт»
13:36
В Ленобласти на трассе «Сортавала» в ДТП с грузовиком погибла 49-летняя пассажирка иномарки
13:30
В Петербурга раскрыли кражу техники со склада, совершенную полтора года назад
13:24
В Петербурге раскрыли грабеж трехлетней давности
13:16
В Петербурге подросток стрелял из пневматики по припаркованным во дворе автомобилям
12:06
В Петербурге поймали дропа из Удмуртии за обман пенсионерки
10:52
В Петербурге полицейские задержали группу наркоплантаторов
20:06
На участке КАД между развязками с Мурманским шоссе и Октябрьской набережной перекроют одну полосу
20:02
Разработка детской литературы, обновление ФГОС и подготовка кочевых педагогов
13:08
Молодежный оркестр «Серебряные струны» Герценовского университета выступил для гостей ПМОФ-2026
13:04
На пять месяцев полностью перекроют внешнее кольцо КАД
12:56
В Ленобласти подвели итоги IV Архитектурного конкурса
12:51
В Петербурге с 4 апреля в двух района ограничат движение транспорта
12:33
В Ленобласти полицейские ликвидировали производство мефедрона
12:26
В Красногвардейском районе выявили факт незаконной миграции
12:20
В Тихвине задержали женщину, обокравшую своего бывшего мужа
12:13
В Приморском районе задержали женщину-дропа, обманувшую пенсионерку
12:08
В Петербурге задержали жителя Кудрово, обманувший пенсионерку
12:02
В центре Петербурга задержали группу молодых людей, избивших прохожего
20:14
В Петербурге нового прокурора представили коллективу ведомства
20:07
Беглов обсудил с главой Республики Мордовия вопросы сотрудничества
19:59
Седьмая международная конференция «Русский театр за рубежом как институт русской культуры»
19:57
В ТЮЗе пройдет XXVII Международный Брянцевский фестиваль
19:53
В городе Сланцы в ДТП с иномаркой погиб мотоциклист
11:44
В Петербурге пройдет Х Петербургский международный молодежный форум труда
10:09
В Петербурге задержали пособницу мошенников, обманувших пенсионерку из Металлстроя
10:05
На Витебском проспекте пьяный мужчина стрелял из ружья из окна квартиры
23:36
На КАД между развязками с автодорогой Петербург-Матокса (Мурино) и Шафировским проспектом перекроют одну полосу
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
В Ленобласти полицейские ликвидировали производство мефедрона

В Ленобласти полицейские ликвидировали производство мефедрона

Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские пресекли производство мефедрона жителем Ленинградской области в садоводческом товариществе

Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России во взаимодействии с коллегами из УНК ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также УМВД России по Новгородской области пресекли деятельность 40-летнего мужчины, организовавшего подпольную лабораторию по производству мефедрона. Производство было налажено в частном доме в садоводческом товариществе на территории Кусинского сельского поселения Киришского района Ленобласти. Оперативники задержали подозреваемого при силовой поддержке Специального полка полиции.

Мужчина занимался изготовлением наркотиков с осени прошлого года. В его доме обнаружено крупное количество мефедрона, общей массой около 2,5 килограммов, а также 25 кг неизвестного вещества, 35 канистр с химическими реактивами общим объемом около 700 литров, лабораторное оборудование и спецодежда. Все изъятое направлено на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного производства, сбыта наркотических средств, а также приготовления к преступлению. Подозреваемый задержан. Полиция выясняет возможные дополнительные эпизоды и причастность других лиц к противоправной деятельности.

Все по теме: Ленобласть, Киришский район, наркотики
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

11-04-2022, 12:32
В Петербурге полиция илквидировала подпольную нарколабораторию
4-05-2023, 11:44
В Ленобласти ликвидировали нарколабораторию
6-02-2024, 11:05
В Невском районе накрыли нарколабораторию по производству мефедрона
13-12-2023, 13:27
В Ленобласти полицейские изъяли из вагончика более 3,6 кг мефедрона
20-01-2022, 12:37
В Ленобласти полицейские изъяли около 35 кг синтетических наркотиков
17-12-2020, 10:14
В Ленобласти полицейские ликвидировали нарколабораторию

Происшествия на дорогах

3-04-2026, 22:09
В центре Петербурга в массовом ДТП пострадало четыре человека
3-04-2026, 21:21
На Ириновском проспекте молодой парень на каршеринге сбил двух маленьких девочек
3-04-2026, 13:36
В Ленобласти на трассе «Сортавала» в ДТП с грузовиком погибла 49-летняя пассажирка иномарки
1-04-2026, 19:53
В городе Сланцы в ДТП с иномаркой погиб мотоциклист
Наверх