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Питерец.ру » Происшествия » Полицейские Петербурга пресечекли деятельность наркоплантаторов-сбытчиков

Полицейские Петербурга пресечекли деятельность наркоплантаторов-сбытчиков

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Сотрудниками полиции пресечена деятельность наркоплантаторов-сбытчиков

В результате оперативных мероприятий, проведенных оперативниками УНК ГУ МВД России совместно с сотрудниками УМВД России по Василеостровскому району и при силовой поддержке Росгвардии, пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся выращиванием растений, содержащих наркотические вещества, а также их последующим сбытом.

В результате были задержаны двое мужчин (36 и 33 лет). Старший из задержанных отвечал за культивацию наркосодержащих растений, в то время как его сообщник занимался распространением запрещенных веществ на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

При обыске по месту жительства одного из подозреваемых, сбытчика, было обнаружено и изъято наркотическое средство каннабис (марихуана) весом 8,9 грамма, весы электронные и упаковочные материалы. В ходе обыска по месту проживания второго фигуранта, занимавшегося культивацией, были найдены и изъяты пакет с остатками каннабиса (0,9 грамма) и упаковочные материалы.

При осмотре частного дома, который использовался в качестве нарколаборатории в поселке Сосново Приозерского района Ленинградской области, обнаружено и изъято: 11 кустов конопли, три полимерных пакета с растительным веществом зеленого цвета, электронные весы, вакууматор и упаковочный материал. Один из пакетов содержал 413,6 грамма каннабиса; остальные изъятые вещества (общей массой 5077 грамм) будут направлены на экспертизу.

В отношении лица, занимавшегося культивацией, возбуждено уголовное дело (ч.3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Он задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении второго фигуранта. Ведутся мероприятия по установлению иных эпизодов преступной деятельности и возможных участников данной преступной группы.

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