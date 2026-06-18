В Петербурге задержана 56-летняя курьер мошенников, обманувших пенсионерку с Московского района

Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщает о задержании 56-летней женщины по подозрению в причастности к мошенничеству на сумму более 3 миллионов рублей. Задержание произошло 16 июня в 23:00 по адресу улица Есенина, дом 40, в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий. Подозреваемая была помещена в изолятор согласно статье 91 УПК РФ.

Уголовное дело было возбуждено по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Расследование началось после обращения 10 июня в 21:15 в полицию Московского района Петербурга 75-летней местной жительницы.

По словам потерпевшей, неизвестные лица, выдававшие себя за представителей различных служб, связались с ней по телефону. Под предлогом обеспечения безопасности ее сбережений, они убедили пенсионерку забрать из банка 3 075 000 рублей. Затем она обменяла эти наличные на 15 золотых монет и передала их курьеру.