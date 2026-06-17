В Петербурге задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку из Выборга

Вчера, 16 июня 2026 года около 11 часов в дежурную часть ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области поступила информация о том, что пожилая женщина (75 лет), проживающая в городе Выборг по улице Приморская, стала жерьвой телефонных мошенников.

В тот же день, около 15:10, по адресу: улица Коллонтай, дом 33, сотрудники уголовного розыска задержали 22-летнего неработающего молодого человека, который выступал в роли курьера. Предполагалось, что он должен был получить денежные средства от пенсионерки.

Позднее, в ходе разбирательства в полиции, стало известно, что неизвестные лица связались с пострадавшей по телефону. Под предлогом обеспечения безопасности ее сбережений, они убедили женщину снять все накопленные средства со своих банковских счетов и передать их курьеру.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 30 (часть 3) и статье 159 (часть 3) Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующие произошедшее как покушение на мошенничество.

Задержанный был помещен в изолятор в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.