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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали жителя Волгоградской области за обман пенсионера

В Петербурге поймали жителя Волгоградской области за обман пенсионера

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Опубликовал: Антон78
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Полицейскими Петроградского района задержан курьер, обманувший пенсионера

42-летний житель Волгоградской области был задержан 15 июня в 19:05 у дома 2 по улице Шостаковича по подозрению в совершении мошенничества. Задержание произведено сотрудниками уголовного розыска на основании статьи 91 УПК РФ.

По версии следствия, 11 июня около 13 часов 10 минут 77-летний пенсионер, проживающий по адресу Большая Разночинная, дом 19, обратился в дежурную часть Главка с заявлением. Он сообщил, что неизвестные лица, связавшись с ним по телефону, под предлогом необходимости декларирования денежных средств убедили его передать курьеру крупную сумму – 1 012 100 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, части, предусматривающей ответственность за мошенничество в особо крупном размере.

Все по теме: Петроградский район, мошенничество, пенсионеры
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