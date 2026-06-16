ента новостей

11:06
В Петербурге задержали 19-летнего взломщика сейфа по указанию телефонных мошенников
10:52
В Колпино в ДТП пострадали подростки на мопеде
10:46
В Невском районе пьяная ссора закончилась поножовщиной
10:36
На стройке на Васильевском острове полицейские искали нелегальных мигрантов
15:31
Петербургское «Динамо» в домашнем матче обыграло «Динамо-Вологда» — 1:0
14:08
В Гатчине мужчина саблей ранил соседа
13:58
В Ленобласти мотоциклист погиб после столкновения с лосем
13:45
В Приморском районе дорожный конфликт закончился применением аэрозольного баллончика
13:32
На трассе «Скандинавия» в лобовом ДТП погиб водитель иномарки и четверо пострадали
18:26
День России на Свердловской набережной: станцевали всей страной
15:19
Бриг «Россия» провёл первую репетицию перед «Алыми парусами»
20:20
Выставка Юнуса Сафардиара «Точка отсчета»
11:55
В Лужском районе водитель внедорожника погиб вылетев в кювет
11:49
В Петербурге пьяный мужчина с ножом напал на семейную пару в парадной дома на Лиговском проспекте
11:31
В Ленобласти подросток пострадал после ДТП на квадроцикле
09:49
На КАД между развязкой Мурманским шоссе и вантовым мостом перекроют две полосы
16:41
На КАД между развязками с Ропшинским и Волхонским шоссе перекроют одну полосу движения
16:36
На КАД между развязками с Выборгским шоссе и проспектом Энгельса перекроют одну полосу движения
16:33
Выставка «Пушкинская-10. Игра всерьёз»
14:45
В Петербурге задержали мужчину, отомстившего за сбитого кота поджогом иномарки
14:32
Открытие XIII Международного военно-морского салона «ФЛОТ-2026»
10:37
На КАД в районе развязки с Рябовским шоссе перекроют две полосы движения
10:28
В Ленобласти на трассе «Нарва» в ДТП погибли два человека
10:24
В Петербурге в ДТП пострадали водитель питбайка и четырехлетний пассажир иномарки
20:32
На трассе «Скандинавия» ограничат пропускную способность на участке от Белоострова до Цвелодубово
14:29
Петербургское «Динамо» на выезде обыграло «Балтику-2» — 1:3
12:14
Беглов почтил память Петра I в честь 354-й годовщины со дня его рождения
12:07
В Ленобласти задержали скрывшегося водителя-участника ДТП, сбившего несовершеннолетнего на электровелосипеде
11:57
В Петербурге задержали молодых людей за поджог иномарки
11:51
На КАД между развязками с Московским и Таллиннским шоссе перекроют две полосы
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали 19-летнего взломщика сейфа по указанию телефонных мошенников

В Петербурге задержали 19-летнего взломщика сейфа по указанию телефонных мошенников

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали 19-летнего взломщика сейфа, помогавшего телефонным мошенникам

Поздним вечером 13 июня правоохранительные органы Приморского района Санкт-Петербурга получили информацию о квартирной краже, совершенной по адресу: Комендантский проспект, дом 53.

Потерпевшая, владелица квартиры, сообщила, что ее 15-летняя дочь накануне неоднократно получала звонки от неизвестного лица. Звонивший убеждал подростка в необходимости декларировать имеющиеся у семьи денежные средства, для чего требовалось впустить в квартиру постороннего мужчину, который якобы должен был вскрыть сейф с ценностями.

Днем 12 июня, поддавшись на уговоры, девушка пустила незнакомца в жилище. Мужчина, воспользовавшись ситуацией, похитил золотые изделия и наличные деньги в различных валютах. Общая сумма ущерба составила 2 390 500 рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 159, части 4 Уголовного кодекса РФ, квалифицирующей мошенничество в особо крупном размере.

15 июня в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Приморскому району был задержан 19-летний неработающий житель Московского района, подозреваемый в совершении данного преступления. Частично похищенное имущество было изъято у задержанного.

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ. В настоящее время ведется работа по установлению возможной причастности подозреваемого к совершению других подобных преступлений.

Все по теме: Приморский район, мошенничество
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

4-07-2024, 11:29
В Петербурге поймали подозреваемого в квартирной краже на улице Васи Алексеева
4-06-2026, 10:54
В Петербурге поймали 19-летнего курьера телефонных мошенников
3-02-2022, 14:14
В Петербурге задержали мужчину, который похитил деньги с банковской карты пенсионерки
16-02-2026, 10:44
Полицейские из Петербурга задержали в Дагестане подозреваемого в многомиллионной краже
15-09-2022, 15:43
В Петербурге задержан злоумышленник, обманувший пенсионерку из Приморского района
18-12-2025, 13:21
В Ленобласти поймали подозреваемого в краже у квартирной хозяйки

Происшествия на дорогах

Сегодня, 10:52
В Колпино в ДТП пострадали подростки на мопеде
Вчера, 13:58
В Ленобласти мотоциклист погиб после столкновения с лосем
Вчера, 13:32
На трассе «Скандинавия» в лобовом ДТП погиб водитель иномарки и четверо пострадали
11-06-2026, 11:55
В Лужском районе водитель внедорожника погиб вылетев в кювет
Наверх