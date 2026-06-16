В Петербурге задержали 19-летнего взломщика сейфа по указанию телефонных мошенников

Поздним вечером 13 июня правоохранительные органы Приморского района Санкт-Петербурга получили информацию о квартирной краже, совершенной по адресу: Комендантский проспект, дом 53.

Потерпевшая, владелица квартиры, сообщила, что ее 15-летняя дочь накануне неоднократно получала звонки от неизвестного лица. Звонивший убеждал подростка в необходимости декларировать имеющиеся у семьи денежные средства, для чего требовалось впустить в квартиру постороннего мужчину, который якобы должен был вскрыть сейф с ценностями.

Днем 12 июня, поддавшись на уговоры, девушка пустила незнакомца в жилище. Мужчина, воспользовавшись ситуацией, похитил золотые изделия и наличные деньги в различных валютах. Общая сумма ущерба составила 2 390 500 рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 159, части 4 Уголовного кодекса РФ, квалифицирующей мошенничество в особо крупном размере.

15 июня в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Приморскому району был задержан 19-летний неработающий житель Московского района, подозреваемый в совершении данного преступления. Частично похищенное имущество было изъято у задержанного.

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ. В настоящее время ведется работа по установлению возможной причастности подозреваемого к совершению других подобных преступлений.