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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержан злоумышленник, обманувший пенсионерку из Приморского района

В Петербурге задержан злоумышленник, обманувший пенсионерку из Приморского района

0
34
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PiXABAY
Сотрудниками полиции Приморского района задержан гражданин, обманувший пенсионерку

Вечером минувшего понедельника около 20 часов 30 минут к полицейским Приморского района Петербурга обратилась 85-летняя пенсионерка, с заявлением о том, что ей на домашний телефон позвонил неизвестный, ввел заявительницу в заблуждение, что ее дочь попала в ДТП и необходимы денежные средства. После этого к ней в квартиру пришел курьер и забрал денежные средства в сумме 700 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество)

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские увозле дома 53 по Среднему проспекту Васильевского острова был задержан и полностью изобличен в совершении указанного преступления неработающий ранее судимый 39-летний житель Новосибирской области.

Злоумышленника задержали на основании статьи 91 УПК РФ. Устанавливается причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Приморский район мошенничество пенсионеры
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