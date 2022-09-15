В Петербурге задержан злоумышленник, обманувший пенсионерку из Приморского района

Вечером минувшего понедельника около 20 часов 30 минут к полицейским Приморского района Петербурга обратилась 85-летняя пенсионерка, с заявлением о том, что ей на домашний телефон позвонил неизвестный, ввел заявительницу в заблуждение, что ее дочь попала в ДТП и необходимы денежные средства. После этого к ней в квартиру пришел курьер и забрал денежные средства в сумме 700 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество)

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские увозле дома 53 по Среднему проспекту Васильевского острова был задержан и полностью изобличен в совершении указанного преступления неработающий ранее судимый 39-летний житель Новосибирской области.

Злоумышленника задержали на основании статьи 91 УПК РФ. Устанавливается причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.