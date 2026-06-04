В Петербурге поймали 19-летнего курьера телефонных мошенников

Около полуночи 18 мая в отдел полиции Приморского района Петербурга поступило заявление от 76-летней пенсионерки. Пожилая женщина сообщила, что неизвестные, позвонив ей по телефону, убедили ее в необходимости декларировать денежные средства. В результате, поддавшись уговорам, она передала курьеру наличными 780 000 рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 3 июня, по подозрению в совершении указанного преступления был задержан 19-летний юноша.

Задержание подозреваемой произведено в соответствии со статьей 91 УПК РФ.