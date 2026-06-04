ента новостей

11:09
В Петербурге задержали агрессивную пассажирку, напавшую на таксиста
11:04
В Пушкине иномарка сбила 17-летнюю девушку-пешехода
11:01
На КАД иномарка насмерть сбила пешехода
10:54
В Петербурге поймали 19-летнего курьера телефонных мошенников
19:58
В Ленобласти в ДТП с грузовиком погиб водитель «Лады Ларгус»
19:55
В Петербурге задержали студента университета, работавшего на мошенников
19:50
В Петербурге мужчина ударил ножом свою беременную сожительницу
19:47
В Ленобласти иномарка сбила трехлетнего ребенка на велосипеде
11:49
На развязке КАД с Пулковским шоссе перекроют две полосы движения
11:09
В Ленобласти в лобовом ДТП с грузовиком погиб водитель иномарки
11:03
Премьера спектакля «Старший сын»
21:19
На КАД между развязками с проспектом Энгельса и автодорогой Санкт-Петербург-Матокса перекроют одну полосу
19:59
В лобовом ДТП под Тихвином погибли четыре человека
12:28
В Петербурге полицейские прервали опасную поездку троих подростков на питбайках
12:24
В Ленобласти погиб водитель мусоровоза при погрузке мусора
12:14
Усадьба «Сосновка» перешла в собственность Петербурга
12:00
«Водоканал Санкт‑Петербурга» возглавит новый руководитель
11:40
На развязке КАД с Выборгским шоссе на полтора месяца полностью перекроют два съезда
11:37
В Петербурге полицейские искали мигрантов в здании лицея на Социалистической улице
11:30
В Петербурге пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей 2026»
09:56
В Ленобласти на транспортной развязке на обходе Луги полностью перекроют все съезды
09:53
Фестиваль «Паруса Кронштадта»
09:43
Концерт Дмитрия Петрова «Полиглот-меломан»
09:41
Петербургское «Динамо» обыграло «Енисей-2» со счетом 2:0
14:29
Беглов поздравил с выпиской из больницы семью, в которой родились уникальные дети – четыре девочки с идентичным набором хромосом
14:17
В РГПУ стартовала первая смена «Герценовских каникул»
10:33
На развязке КАД с Выборгским шоссе на месяц перекроют одну полосу
10:16
В Ленобласти возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП, унесшего жизни четверых человек
10:27
На КАД между развязками с Ропшинским и Гостилицким шоссе перекроют две полосы
10:12
Первый участок КАД-2 планируется ввести в 2031 году
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали 19-летнего курьера телефонных мошенников

В Петербурге поймали 19-летнего курьера телефонных мошенников

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицейскими задержан 19-летний курьер мошенников, обманувших пожилую петербурженку с проспекта Королева

Около полуночи 18 мая в отдел полиции Приморского района Петербурга поступило заявление от 76-летней пенсионерки. Пожилая женщина сообщила, что неизвестные, позвонив ей по телефону, убедили ее в необходимости декларировать денежные средства. В результате, поддавшись уговорам, она передала курьеру наличными 780 000 рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 3 июня, по подозрению в совершении указанного преступления был задержан 19-летний юноша. 

Задержание подозреваемой произведено в соответствии со статьей 91 УПК РФ.

Все по теме: Приморский район, мошенничество, пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

30-07-2025, 14:06
В Петербурге поймали курьера мошенников, подозреваемого в обмане пенсионерки с Ситцевой улицы
21-04-2026, 10:31
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку под легендой о ДТП с родственницей
14-05-2025, 12:21
В Петербурге поймали курьера мошенников, оставивших без денег 86-летнюю женщину
4-04-2025, 11:13
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших жительницу Приморского района
25-10-2025, 13:53
В Колпино поймали "дропа"из Сибири, подозреваемого в обмане пенсионерок
9-02-2023, 12:00
В Приморском районе задержали мошенников, обманувших пенсионерок

Происшествия на дорогах

Сегодня, 11:04
В Пушкине иномарка сбила 17-летнюю девушку-пешехода
Сегодня, 11:01
На КАД иномарка насмерть сбила пешехода
Вчера, 19:58
В Ленобласти в ДТП с грузовиком погиб водитель «Лады Ларгус»
Вчера, 19:47
В Ленобласти иномарка сбила трехлетнего ребенка на велосипеде
Наверх