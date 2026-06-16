В Колпино в ДТП пострадали подростки на мопеде

Вечером 14 июня на Тверской улице, у дома №19, произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля Chevrolet Cruze, мужчина 65 лет, не предоставил преимущество в движении мопеду «Про Макс», за рулем которого находился 17-летний студент техникума. Это привело к столкновению транспортных средств.

Вследствие аварии водитель мопеда, юноша 17 лет, получил тяжелую черепно-мозговую травму и был доставлен в больницу. Его 16-летний пассажир также госпитализирован со средней степенью тяжести травм.

В настоящий момент по данному инциденту ведутся проверочные мероприятия.