В Ленобласти мотоциклист погиб после столкновения с лосем

Вчера поздним вечером, 14 июня около 22:55, на 166-м километре трассы «Санкт-Петербург — Псков», в Лужском районе Ленинградской области произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие. Водитель мотоцикла марки «Хонда РС800», 27-летний мужчина, двигаясь в сторону Санкт-Петербурга, столкнулся с лосем, внезапно появившимся на проезжей части.

К сожалению, в результате столкновения мотоциклист получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия до того, как успели прибыть медицинские работники.

Полиция начала проверку по факту ДТП. В настоящее время устанавливаются все детали и обстоятельства, приведшие к этой аварии.