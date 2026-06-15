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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти мотоциклист погиб после столкновения с лосем

В Ленобласти мотоциклист погиб после столкновения с лосем

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские проводят проверку по факту аварии с наездом на лося, окончившейся гибелью байкера

Вчера поздним вечером, 14 июня около 22:55, на 166-м километре трассы «Санкт-Петербург — Псков», в Лужском районе Ленинградской области произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие. Водитель мотоцикла марки «Хонда РС800», 27-летний мужчина, двигаясь в сторону Санкт-Петербурга, столкнулся с лосем, внезапно появившимся на проезжей части.

К сожалению, в результате столкновения мотоциклист получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия до того, как успели прибыть медицинские работники.

Полиция начала проверку по факту ДТП. В настоящее время устанавливаются все детали и обстоятельства, приведшие к этой аварии.

Все по теме: Ленобласть, Лужский район, ДТП, мотоциклы
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