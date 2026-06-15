В Приморском районе дорожный конфликт закончился применением аэрозольного баллончика

Накануне вечером, 14 июня около 17:00, к полицейским Приморского района поступило заявление от 25-летнего мужчины. Потерпевший сообщил, что возле дома №132 по Школьной улице, после произошедшего дорожно-транспортного происшествия, в ходе возникшего конфликта на дороге, неизвестное лицо применило против него аэрозольный распылитель.

Сотрудники Госавтоинспекции оперативно прибыли на место происшествия. Согласно оформленным документам, дорожно-транспортное происшествие было зафиксировано без наличия пострадавших.

Предварительное расследование показало, что около 16:50 водитель автомобиля марки "Джили Эмгранд" допустил столкновение с автомобилем "Крайслер Себринг", которым управлял 18-летний юноша.

После совершения ДТП между водителями возник словесный конфликт. Впоследствии пассажир автомобиля "Крайслер Себринг" вышел из машины и направил содержимое аэрозольного баллончика в салон "Джили Эмгранд", где находились водитель и его спутница.

В настоящее время по данному инциденту ведется проверка сотрудниками полиции. Ведется розыск причастного лица.