В Петроградском районе дорожный конфликт закончился выстрелом из аэрозольного пистолета

Вчера, 6 мая 2024 года к полицейским Петроградского района Петербурга поступило сообщение от 23-летнего жителя Мурино, который рассказал правоохранителям, что около 19 часов 00 минут на пересечении проспекта Добролюбова и Мытнинской набережной у него возник дорожный конфликт с водителем автомобиля «Мицубиси», в результате которого последний выстрелил ему в спину из аэрозольного пистолета (телесных повреждений нет), после чего скрылся.

Сотрудники полиции по «горячим следам» возле дома 1/3 по проспекту Добролюбова по подозрению в причастности к указанному инциденту задержали 23-летнего петербуржца.

Мужчину доставили в отдел полиции, где в отношении него составили протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ.

Аэрозольное устройство изъяли.