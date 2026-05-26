Питерец.ру » Происшествия » Полицейские провели рейд по строительным площадкам Пушкинского района

Полицейские провели рейд по строительным площадкам Пушкинского района

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Полиция пришла с проверкой на стройки в Пушкинском районе

В результате масштабного рейда, проведенного силами правопорядка и Росгвардии, были затронуты три строительные площадки, расположенные на улицах Нины Петрович, Пулковском шоссе и Соколиной. В ходе рейда, направленного на профилактику правонарушений, было проверено около 400 человек, среди которых 310 иностранных граждан, прибывших из соседних стран. Также было досмотрено порядка 100 транспортных средств.

Особое внимание уделялось проверке миграционного законодательства. У почти 30 иностранных рабочих обнаружены нестыковки в документации, в связи с чем они были доставлены в отдел полиции для оформления административных материалов и решения вопроса о возможном выдворении из страны.

Параллельно сотрудники Госавтоинспекции выявили многочисленные нарушения Правил дорожного движения. Всего было составлено десять административных протоколов. Среди зафиксированных нарушений — отсутствие обязательного страхового полиса, технические неисправности автомобилей и игнорирование использования ремней безопасности.

В операции были задействованы специалисты различных полицейских служб, включая миграционную службу, дорожная полиция, спецподразделения и кинологи. Целью данного мероприятия, как и аналогичных проводимых регулярно, является поддержание общественного порядка, контроль миграционных потоков и повышение общего уровня безопасности в черте города.

