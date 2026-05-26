В Петербурге мужчина зарезал пожилую соседку

Утром 24 мая, около 09:10 к полицейским Калининского района Петербурга поступила информация от очевидца о том, что в подъезде дома № 27 по Тихорецкому проспекту обнаружена женщина.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили тело 70-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти, а именно – с ножевым ранением.

По горячим следам, сотрудниками полиции был задержан 52-летний мужчина, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности и не имеющий постоянного места работы. Задержание произошло в его квартире, расположенной в том же доме № 27 по Тихорецкому проспекту. По предварительным данным, задержанный в ходе конфликта, возникшего после совместного употребления алкогольных напитков, нанес пожилой женщине смертельное ножевое ранение.

Следственным комитетом в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Подозреваемый был помещен в изолятор в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.