ента новостей

21:52
В Эрмитажном театре спектакль – балет «Ромео и Джульетта». Партию Тибальта исполняет Фарух Рузиматов
19:50
В Шушарах построили детский сад на 320 мест
19:47
С 27 марта в трех районах Петербурга ограничат движение транспорта
19:44
В Петербурге наградили выдающихся спортсменов и деятелей культуры
10:39
Под Тосно водитель легковушки погиб в ДТП с грузовиком и бензовозом
10:31
В Кировске задержали двоих подозреваемых в краже из квартиры
10:28
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку из Сестрорецка
10:25
На улице Жени Егоровой избили мужчину и брызнули ему в лицо перцем
20:41
В Петербурге Дворец спортивных игр «Зенит» признали региональным памятником
20:38
Ленобласть и Петербург берут под контроль состояние Ладоги
20:33
В Ленобласти открылся комплекс по переработке отходов «Островский»
20:30
На КАД между развязками с Московским и Пулковским шоссе перекроют одну полосу
18:28
В Петропавловской крепости в день памяти императора Павла I к его могиле возложены цветы
18:24
В Петербурге за год ликвидировал 246 несанкционированных свалок
12:21
В Ленобласти задержали двух жителей Тосненского района, подозреваемых в организации незаконной миграции
12:12
На КАД между развязками с ЗСД и Выборгским шоссе перекроют одну полосу
12:09
В Петербурге трое подростков с пистолетом ограбили продуктовый магазин и пункт выдачи заказов
12:03
На Волхонском шоссе иномарка насмерть сбила 64-летнего пешехода
11:55
В Колпино задержали местного жителя, отоварившегося по найденной карте пенсионерки
11:52
В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве женщины в квартире на Шлиссельбургском проспекте
11:49
В Петербурге задержали подозреваемого в избиении мужчины на автобусной остановке на улице Ленсовет
11:43
В Петербурге задержали «дропа», обманувшего пенсионерку с Софийской улицы
20:52
В Красном Селе иномарка сбила 11-летнего мальчика
20:13
Выставка Александры Худяковой «Дуальность Венеры»
20:10
На участке КАД между развязками с Колтушским и Мурманским шоссе перекроют одну полосу
20:07
Золотые хиты оркестра Поля Мориа в Колизее
20:04
В районе ТРЦ «Мега Дыбенко» на трассе «Кола» ограничат пропускную способность
10:55
В Тихвине открылась выставка одного шедевра — портрет композитора кисти Ильи Репина
10:16
В Петербурге здание Володарского (Невского) райсовета признали региональным памятником
10:11
На КАД в Ломоносовском районе иномарка насмерть сбила 12-летнего пешехода
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » Под Тосно водитель легковушки погиб в ДТП с грузовиком и бензовозом

Под Тосно водитель легковушки погиб в ДТП с грузовиком и бензовозом

Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МЧС
По факту смертельного ДТП под Тосно возбуждено уголовное дело, водитель задержан

25 марта, примерно в 15:00, на 117-м километре трассы А-120 «Южное полукольцо» произошла смертельная авария. Грузовик марки "JAC", под управлением 65-летнего мужчины, внезапно потерял управление из-за лопнувшего переднего колеса. Водитель не смог удержать большегруз на своей полосе и выехал на полосу встречного движения. Там произошло лобовое столкновение с бензовозом "Ситрак C7H". За бензовозом следовал автомобиль "Киа Рио", который также оказался вовлечен в ДТП.

Вследствие столкновения, 65-летний водитель "Киа Рио" получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте аварии. Водитель бензовоза, 44-летний мужчина, находится в тяжелом состоянии и был доставлен в больницу.

По данному происшествию возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Водитель грузовика "JAC" был задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Все по теме: Ленобласть, Тосненский район, ДТП
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

