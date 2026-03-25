Под Тосно водитель легковушки погиб в ДТП с грузовиком и бензовозом

25 марта, примерно в 15:00, на 117-м километре трассы А-120 «Южное полукольцо» произошла смертельная авария. Грузовик марки "JAC", под управлением 65-летнего мужчины, внезапно потерял управление из-за лопнувшего переднего колеса. Водитель не смог удержать большегруз на своей полосе и выехал на полосу встречного движения. Там произошло лобовое столкновение с бензовозом "Ситрак C7H". За бензовозом следовал автомобиль "Киа Рио", который также оказался вовлечен в ДТП.

Вследствие столкновения, 65-летний водитель "Киа Рио" получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте аварии. Водитель бензовоза, 44-летний мужчина, находится в тяжелом состоянии и был доставлен в больницу.

По данному происшествию возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Водитель грузовика "JAC" был задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.