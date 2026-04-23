Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали мигранта-«закладчика»

В Петербурге задержали мигранта-«закладчика»

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Полицейские Красногвардейского района Петербурга задержали мигранта-«закладчика»

21 апреля 2026 года, около 18:20, на Заневском проспекте, в районе дома № 65, сотрудники патрульно-постовой службы задержали 18-летнего молодого человека, являющегося гражданином одной из стран Центральной Азии и не имеющего официального трудоустройства.

При проведении личного досмотра у задержанного было найдено и изъято три свертка, содержащих вещество порошкообразной консистенции белого цвета. Общая масса изъятого составила около 5 граммов.

По результатам проведенной экспертизы установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством – мефедроном.

В настоящее время Следственным управлением УМВД России по Красногвардейскому району возбуждено уголовное дело. Действия подозреваемого квалифицированы по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Задержанный помещен под стражу в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Все по теме: Красногвардейский район, наркотики
