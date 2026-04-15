В Петербурге полицейские ликвидировали онлайн-наркомаркет

В Петербурге полицейские ликвидировали онлайн-наркомаркет

Опубликовал: Антон78
Полицией Петербурга пресекли деятельность онлайн-наркомаркета

Оперативники УНК ГУ МВД России совместно с коллегами из Красносельского района Петербурга пресекли деятельность онлайн-магазина, специализировавшегося на продаже мефедрона. В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан 37-летний организатор незаконного бизнеса.

При обыске в арендованной квартире подозреваемого, расположенной по адресу: улица Маршала Захарова, дом 10, были найдены и изъяты электронные весы, упаковочные материалы, пять готовых к продаже доз мефедрона («закладок»), а также два пакета и две керамические емкости с наркотическим веществом.

В ходе личного досмотра у задержанного в кармане брюк обнаружили еще семь готовых «закладок» общим весом около 25 граммов. В автомобиле марки «Lixian L7», принадлежащем подозреваемому, оперативники нашли 16 подготовленных к сбыту доз наркотика общим весом около 40 граммов.

Общая масса изъятых наркотических средств составила приблизительно 793,6 грамма.

По факту произошедшего Следственным управлением УМВД России по Красносельскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемый задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В настоящее время устанавливается его возможная причастность к другим преступлениям.

