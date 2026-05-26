ента новостей

13:16
В Шушарах в массовом ДТП пострадал мотоциклист
12:53
В Петербурге мигрант на электосамокате сбил школьника
12:12
На КАД в районе развязки с Шафировским проспектом перекроют две полосы
11:44
В Московском районе мужчина ограбил бывшую возлюбленную
11:39
В Петербурге задержали разбойника, отправившегося в магазин за спиртным с ножом
11:36
Полицейские провели рейд по строительным площадкам Пушкинского района
11:30
В Петербурге мужчина зарезал пожилую соседку
10:36
Фламенко-спектакль «Кармен»
10:33
Музыкальный спектакль «Я Тебе Верю!» в ТЮЗ им. Брянцева
10:31
«Динамо-СПб» на выезде оказалось сильнее футбольного клуба «Чертаново» – 0:1
10:24
В Герценовском университете впервые состоялся Фестиваль вожатых
12:21
В Ленобласти 14-летняя девочка на питбайке сбила 3-летнего пешехода
12:16
В Петербурге задержали помощника телефонных мошенников
12:10
Во Всеволожском районе задержали подозреваемого в сбыте наркотиков
11:34
В Петербурге руководителя коммерческой организации задержали за незаконные валютные операции
22:06
Выставка «Мягкое погружение»
21:59
Выставка «Запретный сад»
14:51
Полиция задержала подозреваемого в жестоком избиении мужчины на набережной канала Грибоедова
14:46
На улице Замшина двое молодых людей устроили стрельбу из сигнального устройства
11:52
На развязке КАД с Пулковским шоссе перекроют две полосы
20:21
Выставка Ильи Комова «Иной Петербург»
16:15
В Мариинском дворце прошла встреча с делегацией киргизского парламента
14:23
В Ленобласти на трассе «Скандинавия» введут реверсивное движение
14:20
В Петербурге задержан дроп мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Кораблестроителей
14:16
В Петербурге задержали 19-летнего жителя Новосибирска за обман пенсионера
13:28
В Петербурге задержали двоих хулиганов, стрелявших из ружья на улице Доблести
13:06
На трассе «Кола» в Волховском районе Ленобласти введут реверсивное движение
10:21
В Санкт-Петербурге молодые полицейские приняли Присягу
09:59
В Приозерском районе в лобовом ДТП погиб мотоциклист
21:36
На трассе «Кола» в массовом ДТП погибла женщина-водитель «Хонды»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Герценовском университете впервые состоялся Фестиваль вожатых

В Герценовском университете впервые состоялся Фестиваль вожатых

+1
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
РГПУ им. А. И. Герцена
Первый Фестиваль вожатых в Герценовском университете собрал студентов более 20 факультетов и институтов

В Российском государственном педагогическом университете имени А. И. Герцена впервые состоялся Фестиваль вожатых. Мероприятие собрало студентов с более чем 20 факультетов и институтов, став площадкой для подготовки будущих наставников, которые летом отправятся работать в детские лагеря. В 2026 году 793 студента Герценовского университета будут проходить летнюю практику в детских оздоровительных лагерях, а еще 219 — в городских.

Проректор по воспитательной деятельности и молодежной политике Роман Соколов отметил важность роли вожатого, подчеркнув, что эта профессия требует ответственности за детский коллектив, умения находить решения в сложных ситуациях и создавать незабываемые впечатления для детей. Он выразил уверенность, что полученные навыки станут прочной основой для их будущей карьеры.

Елена Спасская, начальник управления межрегионального сотрудничества в сфере образования, сообщила, что все участники фестиваля проходят профессиональное обучение по программе «Вожатый». Программа была недавно обновлена в соответствии с единой системой подготовки вожатых и рекомендациями Министерства просвещения РФ. Курс охватывает нормативно-правовые и психолого-педагогические аспекты работы, методики, технологии, информационное сопровождение, профессиональную этику, основы безопасности жизнедеятельности и игровые практики.

В рамках подготовки к летней практике были организованы мастер-классы от ведущих педагогов-партнеров. Сотрудничество с детскими лагерями, такими как «Алые паруса», «Университетский», «Зеленый город» им. Т. Трушковской, компанией «Факел+» («Оранжевая планета») и Санкт-Петербургским региональным отделением «Российских студенческих отрядов» позволило студентам освоить навыки работы в команде, разработки мероприятий и организации досуга. Завершил фестиваль круглый стол, посвященный подведению итогов.

Студенческий педагогический отряд «Крылья РГПУ» института детства представил флешмоб под гимн «Орлят России». Также состоялось музыкальное выступление Юлии Турецкой из студии «Рок-лаборатория» в сопровождении университетской команды по художественной гимнастике и танцевальному чирлидингу.

РГПУ им. А. И. Герцена является единственной площадкой в Санкт-Петербурге, рекомендованной Минпросвещения России для подготовки вожатых. Ежегодно более тысячи студентов университета проходят специализированную программу. В 2026 году обучение завершат около 1,5 тысяч студентов, включая иностранных учащихся. Этим летом студенты пройдут практику в 43 детских лагерях Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а более ста человек смогут работать вожатыми в Международном детском центре «Артек».

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

19-02-2026, 10:43
Студотрядам Герценовского университета вручены благодарности вице-спикера Законодательного собрания Санкт-Петербурга
11-09-2025, 14:51
Международная выставка «Реализм в искусстве»
4-10-2024, 15:20
Коллектив РГПУ им. А. И. Герцена получил Премию Правительства РФ в области образования
21-04-2021, 11:19
Городской слёт студенческих отрядов Санкт-Петербурга
2-12-2025, 20:09
Фестиваль «Великий шелковый путь. Диалог культур»
24-01-2026, 13:50
Фестиваль под открытым небом, бал ко Дню Победы и возрождение «Студенческой весны»

Происшествия на дорогах

Сегодня, 13:16
В Шушарах в массовом ДТП пострадал мотоциклист
Сегодня, 12:53
В Петербурге мигрант на электосамокате сбил школьника
Вчера, 12:21
В Ленобласти 14-летняя девочка на питбайке сбила 3-летнего пешехода
21-05-2026, 09:59
В Приозерском районе в лобовом ДТП погиб мотоциклист
Наверх