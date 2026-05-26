В Герценовском университете впервые состоялся Фестиваль вожатых

В Российском государственном педагогическом университете имени А. И. Герцена впервые состоялся Фестиваль вожатых. Мероприятие собрало студентов с более чем 20 факультетов и институтов, став площадкой для подготовки будущих наставников, которые летом отправятся работать в детские лагеря. В 2026 году 793 студента Герценовского университета будут проходить летнюю практику в детских оздоровительных лагерях, а еще 219 — в городских.

Проректор по воспитательной деятельности и молодежной политике Роман Соколов отметил важность роли вожатого, подчеркнув, что эта профессия требует ответственности за детский коллектив, умения находить решения в сложных ситуациях и создавать незабываемые впечатления для детей. Он выразил уверенность, что полученные навыки станут прочной основой для их будущей карьеры.

Елена Спасская, начальник управления межрегионального сотрудничества в сфере образования, сообщила, что все участники фестиваля проходят профессиональное обучение по программе «Вожатый». Программа была недавно обновлена в соответствии с единой системой подготовки вожатых и рекомендациями Министерства просвещения РФ. Курс охватывает нормативно-правовые и психолого-педагогические аспекты работы, методики, технологии, информационное сопровождение, профессиональную этику, основы безопасности жизнедеятельности и игровые практики.

В рамках подготовки к летней практике были организованы мастер-классы от ведущих педагогов-партнеров. Сотрудничество с детскими лагерями, такими как «Алые паруса», «Университетский», «Зеленый город» им. Т. Трушковской, компанией «Факел+» («Оранжевая планета») и Санкт-Петербургским региональным отделением «Российских студенческих отрядов» позволило студентам освоить навыки работы в команде, разработки мероприятий и организации досуга. Завершил фестиваль круглый стол, посвященный подведению итогов.

Студенческий педагогический отряд «Крылья РГПУ» института детства представил флешмоб под гимн «Орлят России». Также состоялось музыкальное выступление Юлии Турецкой из студии «Рок-лаборатория» в сопровождении университетской команды по художественной гимнастике и танцевальному чирлидингу.

РГПУ им. А. И. Герцена является единственной площадкой в Санкт-Петербурге, рекомендованной Минпросвещения России для подготовки вожатых. Ежегодно более тысячи студентов университета проходят специализированную программу. В 2026 году обучение завершат около 1,5 тысяч студентов, включая иностранных учащихся. Этим летом студенты пройдут практику в 43 детских лагерях Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а более ста человек смогут работать вожатыми в Международном детском центре «Артек».