В Петербурге руководителя коммерческой организации задержали за незаконные валютные операции

В марте текущего года Следственным управлением УМВД России по Московскому району Петербурга было возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 3 статьи 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Основанием послужили операции с валютой, включающие перевод средств в иностранной валюте на счета зарубежных компаний с применением фальсифицированных документов.

21 мая, в результате сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, при поддержке Спецполка ГУ МВД России, был задержан 37-летний глава коммерческой структуры, вовлеченный в незаконную деятельность.

Выяснено, что задержанный, являясь членом преступной группы, выполнял управленческие и административно-хозяйственные обязанности в рамках деятельности фирмы. Им были подготовлены поддельные документы, что позволило перевести за границу сумму, эквивалентную не менее 48 996 160 рублям в иностранной валюте.

Московский районный суд Санкт-Петербурга принял решение о применении к фигуранту меры пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время осуществляются оперативно-следственные действия, направленные на установление новых случаев противоправной деятельности и идентификацию прочих членов организованной преступной группировки.