Питерец.ру » Происшествия » Полиция задержала подозреваемого в жестоком избиении мужчины на набережной канала Грибоедова

Полиция задержала подозреваемого в жестоком избиении мужчины на набережной канала Грибоедова

Опубликовал: Антон78
В Петербурге полицейские задержали подозреваемого в жестоком избиении мужчины на набережной канала Грибоедова

18 мая в правоохранительные органы Центрального района Петербурга поступило сообщение о доставке 29-летнего гражданина в медицинское учреждение с серьезными травмами головы. Инцидент произошел возле дома 28, корпус 1 на набережной канала Грибоедова.

По имеющимся сведениям, правонарушение было совершено еще 10 мая под утро, около четырех часов. В ходе бытовой ссоры неустановленный злоумышленник нанес потерпевшему жестокие удары и покинул место происшествия.

Врачи зафиксировали у пострадавшего множественные ушибы и травмы. В настоящее время его состояние классифицируется медиками как тяжелое.

На основании полученных фактов следственный комитет инициировал уголовное преследование по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса РФ.

Благодаря проведению оперативно-розыскных мероприятий, полицейским удалось идентифицировать личность фигуранта.

Задержание подозреваемого произошло 21 мая в поселке Новоселье Ленинградской области, рядом с домом номер 13 по улице Петропавловской. В руки правоохранителей попал 28-летний мужчина.

В данный момент задержанный помещен под стражу согласно регламенту статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

