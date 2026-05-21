В Петербурге задержали двоих хулиганов, стрелявших из ружья на улице Доблести

В Петербурге задержали двоих хулиганов, стрелявших из ружья на улице Доблести

Опубликовал: Антон78
Полицейские Красносельского района Петербурга задержали двоих хулиганов, стрелявших из ружья

20 мая, около 13:25 в полицию Красносельского района Петербурга поступило сообщение от очевидца – свидетеля стрельбы возле дома №1 по улице Доблести.

По прибытии на место происшествия, сотрудники правоохранительных органов задержали двух 42-летних мужчин на парковке у дома №68 по улице Маршала Казакова.

В ходе задержания было изъято охотничье гладкоствольное оружие, а именно карабин «Сайга», три магазина, девять патронов, четыре гильзы и пластиковая бутылка. Полиция установила, что оружие зарегистрировано и принадлежит одному из задержанных.

Оба мужчины были доставлены в отдел полиции, где на них составлены административные протоколы по статье 20.21 КоАП РФ («Нарушение общественного порядка и спокойствия граждан»). По задержанным применена мера в виде помещения в специальное помещение для задержанных лиц.

В настоящее время сотрудники полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.

