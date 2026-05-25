В Ленобласти 14-летняя девочка на питбайке сбила 3-летнего пешехода

В Ленобласти 14-летняя девочка на питбайке сбила 3-летнего пешехода

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
В Тихвинском районе Ленинградской области полиция проводит проверку по факту ДТП с участием несовершеннолетних

Накануне вечером, 24 мая около 21 часа, в поселке Красава Тихвинского района Ленобласти, произошло ДТП с участием несовершеннолетних. На Комсомольской улице, у дома №9, 14-летняя девушка, управлявшая питбайком, сбила 3-летнего ребенка. Мальчик, воспитанник детского сада, выбежал на дорогу вместе со своими родителями. После наезда подросток покинула место происшествия.

Вследствие аварии пострадавший был доставлен в больницу. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Личность водителя питбайка установлена. Девочка была опрошена сотрудниками полиции и передана родителям.

С места ДТП был изъят питбайк.

Правоохранительные органы начали проверку по факту произошедшего.

Все по теме: Ленобласть, Тихвинский район, ДТП, мотоциклы, пострадавший пешеход, дети
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
