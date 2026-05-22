На улице Замшина двое молодых людей устроили стрельбу из сигнального устройства

На улице Замшина двое молодых людей устроили стрельбу из сигнального устройства

Опубликовал: Антон78
Полицейские задержали молодых людей, устроивших стрельбу на улице в Калининском районе

21 мая в правоохранительные органы Калининского района Петербурга обратился очевидец с сообщением о звуках выстрелов в районе жилого дома на улице Замшина.

Туда немедленно был направлен экипаж ППС для проведения проверки.

По прибытии стражи порядка задержали двух петербуржцев — 22-летнего и 18-летнего граждан. Установлено, что молодые люди устроили стрельбу из пускового устройства «Сигнал охотника» прямо на улице.

Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

С места событий правоохранители изъяли пусковое устройство и использованные гильзы.

Задержанные доставлены в территориальный отдел полиции. На молодых людей составлены протоколы об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

В настоящее время правоохранительные органы рассматривают возможность возбуждения уголовного дела.

