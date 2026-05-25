Питерец.ру » Происшествия » Во Всеволожском районе задержали подозреваемого в сбыте наркотиков

Во Всеволожском районе задержали подозреваемого в сбыте наркотиков

Опубликовал: Антон78
Во Всеволожском районе Ленинградской области полицейскими задержан контактный сбытчик наркотиков

21 мая полицейские из регионального Главка задержали 35-летнего мужчину на улице Шоссе в поселке Лаврики, Всеволожского района Ленинградской области. Задержание прошло в рамках отработки оперативных данных, подозреваемого подозревают в распространении запрещенных веществ.

В ходе осмотра дома задержанного в холодильной камере были найдены и изъяты два пластиковых контейнера с твердым веществом весом 942,8 грамма. Помимо этого, изъято свыше сотни пакетов «зип-лок» с порошком и растительным сырьем, а также электронные весы и упаковка. Суммарный вес трофеев превысил 1,3 килограмма.

Экспертное исследование подтвердило наличие в одной из емкостей 226,1 грамма «клефедрона». Анализ остальных веществ находится в процессе.

Следствие выяснило, что мужчина организовал нелегальную продажу наркотиков через личные встречи на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Следственное управление УМВД по Всеволожскому району Ленобласти возбудило уголовное дело по части 3 статьи 30 и пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ.

Подозреваемый помещен в изолятор согласно статье 91 УПК РФ.

В настоящее время оперативники продолжают поиск возможных сообщников и проверяют фигуранта на причастность к другим эпизодам преступной деятельности.

Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район, наркотики
