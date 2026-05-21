В Петербурге задержан дроп мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Кораблестроителей

В Петербурге задержан дроп мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Кораблестроителей

Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Полицейскими задержан дроп мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Кораблестроителей

Вечером 19 мая, около 19:10 у дома 40 по улице Кораблестроителей был задержан 25-летний неработающий мужчина, подозреваемый в мошенничестве. 

По информации правоохранительных органов, 18 мая в 18:00 в полицию Василеостровского района Петербурга поступило заявление от 87-летней пенсионерки. Пожилая женщина сообщила, что стала жертвой мошенников.

По словам заявительницы, 15 мая неизвестные лица позвонили ей на мобильный телефон. Представившись сотрудниками различных ведомств, они убедили ее, что это необходимо для сохранности ее сбережений. Следуя их указаниям, пенсионерка передала 380 000 рублей неустановленному лицу у своего дома.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество).

Подозреваемый помещен в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.

Все по теме: Васильевский остров, мошенничество, пенсионеры
