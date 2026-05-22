Выставка «Запретный сад»

Музей современного искусства «Эрарта» приглашает на выставку Александра Саидова, где посетители буквально проходят сквозь врата сказочного сада. Этот райский мир населен пушистыми химерами, страстными купидонами и ангелоподобными девочками, окруженными спелыми, сочными плодами.

Экспозиция представляет Эдемский сад как личный миф художника, наполненный солнечными пейзажами, диковинными растениями, соблазнительными фруктами и фантастическими зверями. Зритель погружается в сложную экосистему вымышленного рая, где моменты наслаждения неразрывно сплетаются с печалью, а любовь неотделима от страдания. Выставка также предлагает художественный диалог с традицией изображения «адских видений» в живописи.

Александр Саидов, художник из Краснодара, с юных лет ощущал особую связь между фантастическим и реальным, черпая вдохновение в мистических гравюрах Пиранези и загадочных полотнах Арнольда Бёклина. Его творческий мир отличается уверенной рукой мастера, стремящегося поделиться своими открытиями. В работах Саидова прослеживается глубокое знание живописной традиции и богатый зрительский опыт. Однако, куда важнее его отношение к живописи как к настоящему волшебству. Именно это сочетание ремесленной мудрости и магии придает его картинам особое очарование. Художник предстает как архитектор собственного рая, населенного очаровательными, но несколько печальными путти и причудливыми химерами.

Саидов отметил, что современная визуальная культура склонна концентрироваться на образах адских мучений, начиная от классических сюжетов Данте и Босха и заканчивая современными хоррор-франшизами и видеоиграми. В то же время, райские мотивы зачастую остаются в тени, а такие произведения, как «Божественная комедия», редко дочитываются до конца. Описания райского света и музыки, встречающиеся в литературных источниках, не удовлетворяли художника. С присущим ему любопытством, вооружившись богатым воображением и геральдическим атласом, Саидов приступил к созданию собственной концепции архитектуры, флоры и фауны рая.

Этот залитый солнцем мир, к сожалению, остается для нас недостижимым. Мы можем лишь любоваться им со стороны, пытаясь уловить аромат гигантских, налитых соком фруктов и рассмотреть удивительных животных, чьи эмоции варьируются от печали до полного спокойствия. Врата этого рая охраняют девы, вооруженные стрелами курдсовой любви. Приближаясь к порогу блаженства, зритель замирает, размышляя о том, каков вкус плодов совести и ягод сомнений.

Даты проведения выставки: 29 мая 2026 — 16 августа 2026

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург