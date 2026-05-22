Выставка «Запретный сад»

Выставка «Запретный сад»

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Эрарта
Музей современного искусства Эрарта представляет выставку Александра Саидова

Музей современного искусства «Эрарта» приглашает на выставку Александра Саидова, где посетители буквально проходят сквозь врата сказочного сада. Этот райский мир населен пушистыми химерами, страстными купидонами и ангелоподобными девочками, окруженными спелыми, сочными плодами.

Экспозиция представляет Эдемский сад как личный миф художника, наполненный солнечными пейзажами, диковинными растениями, соблазнительными фруктами и фантастическими зверями. Зритель погружается в сложную экосистему вымышленного рая, где моменты наслаждения неразрывно сплетаются с печалью, а любовь неотделима от страдания. Выставка также предлагает художественный диалог с традицией изображения «адских видений» в живописи.

Александр Саидов, художник из Краснодара, с юных лет ощущал особую связь между фантастическим и реальным, черпая вдохновение в мистических гравюрах Пиранези и загадочных полотнах Арнольда Бёклина. Его творческий мир отличается уверенной рукой мастера, стремящегося поделиться своими открытиями. В работах Саидова прослеживается глубокое знание живописной традиции и богатый зрительский опыт. Однако, куда важнее его отношение к живописи как к настоящему волшебству. Именно это сочетание ремесленной мудрости и магии придает его картинам особое очарование. Художник предстает как архитектор собственного рая, населенного очаровательными, но несколько печальными путти и причудливыми химерами.

Саидов отметил, что современная визуальная культура склонна концентрироваться на образах адских мучений, начиная от классических сюжетов Данте и Босха и заканчивая современными хоррор-франшизами и видеоиграми. В то же время, райские мотивы зачастую остаются в тени, а такие произведения, как «Божественная комедия», редко дочитываются до конца. Описания райского света и музыки, встречающиеся в литературных источниках, не удовлетворяли художника. С присущим ему любопытством, вооружившись богатым воображением и геральдическим атласом, Саидов приступил к созданию собственной концепции архитектуры, флоры и фауны рая.

Этот залитый солнцем мир, к сожалению, остается для нас недостижимым. Мы можем лишь любоваться им со стороны, пытаясь уловить аромат гигантских, налитых соком фруктов и рассмотреть удивительных животных, чьи эмоции варьируются от печали до полного спокойствия. Врата этого рая охраняют девы, вооруженные стрелами курдсовой любви. Приближаясь к порогу блаженства, зритель замирает, размышляя о том, каков вкус плодов совести и ягод сомнений.

Даты проведения выставки: 29 мая 2026 — 16 августа 2026

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

