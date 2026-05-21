Питерец.ру » Культура » Выставка Ильи Комова «Иной Петербург»

Выставка Ильи Комова «Иной Петербург»

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
В Санкт-Петербурге в Галерее искусств на Ломоносова, 1/28, пройдёт выставка «Иной Петербург», 

С 29 мая по 29 июня 2026 года в Санкт-Петербурге в Галерее искусств на Ломоносова, 1/28, пройдёт выставка «Иной Петербург», представляющая произведения московского мастера, члена-корреспондента Российской академии художеств Ильи Комова.

В экспозицию вошли более двадцати новых работ, написанных художником этой весной специально для данного проекта. На них — излюбленные места петербуржцев, запечатлённые в ярких красках: Банковский, Львиный, Кокушкин и Аничков мосты, набережная Фонтанки у Летнего сада и Михайловского замка, Кутузовская набережная, Васильевский остров, Карповка и колоритная Петроградская сторона. Каждое полотно — это феерия цвета и света. Здесь нет места хмурости и унынию. Северная столица, ставшая для автора неиссякаемым источником вдохновения и вечного праздника, предстаёт перед зрителем как город-сказка, город-карнавал, полный жизни и непринуждённой радости.

Илья Комов — представитель академической школы, обладающий собственным авторским стилем, который соединил в себе черты французского фовизма и русской стенописи Дионисия и Гурия Никитина. Художник пишет крупными цветовыми массами, отдавая предпочтение выразительности, а не детальной точности. Простота и обобщённость форм — его конёк. При этом, несмотря на условность изображения, в его пейзажах всегда угадываются очертания знакомых мест: будь то набережная реки Мойки, берег Плещеева озера, окрестности Коллиура или старинные храмы Романова-Борисоглебска, который художник называет своим вторым домом.

«Не могу понять, почему Петербург в творчестве большинства художников всегда такой минорный, такой сближенный… Петербург — очень яркий город. Гораздо ярче, чем Париж или Перпиньян, или Индия, где я много работал. Здесь же северное солнце, оно очень яркое, очень контрастное. Каналы и реки создают такую сумасшедшую игру пространства, как будто внутри картины Кандинского находишься, между тем это живая жизнь. Для меня Питер — это праздник, радость, большое удовольствие», — говорит художник.

«Рассматривая работы Ильи Комова, невольно хочется оказаться там, где они были созданы. «Иной Петербург» — это не просто картины, это приглашение к путешествию по городу, к открытию его скрытых граней, которые каждый из нас может увидеть, если позволит себе взглянуть на привычное по-новому. Посетителей ждут знакомые улицы, мосты и соборы, но увиденные сквозь призму авторского восприятия и наполненные особым, праздничным настроением. Эта выставка станет настоящим подарком для всех ценителей искусства и для тех, кто любит Петербург», — отмечает куратор выставки Александра Павлова.

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, 1/28, Галерея искусств

Илья Комов, член-корреспондент Российской академии художеств. Родился в Москве в 1965 г. Окончил Московскую среднюю художественную школу (1982) и МГХИ им. Сурикова (1989). Член Союза художников России с 1991 г. Автор более 50 персональных выставок. Обладатель золотой медали Российской академии художеств «Достойному», золотой медали Союза художников России, лауреат серебряной медали и Почётного диплома Российской академии художеств, серебряной медали ТСХ России, а также первой премии Московского союза художников. Произведения хранятся в музейных и частных коллекциях в России и за рубежом, в т.ч. в Государственном музее А. С. Пушкина в Москве, Новосибирском государственном художественном музее, Ярославском художественном музее, Новоуренгойском городском музее изобразительных искусств, а также собраниях Генерального секретаря ООН Кофи Аннана, Председателя партии ИНК Сони Ганди и др.

Работы, подготовленные для экспозиции «Иной Петербург» станут частью большой персональной выставки в Государственном музее А. С. Пушкина в Москве, которая состоится в 2027 году и будет посвящена Санкт-Петербургу.

