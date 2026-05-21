В Ленобласти на трассе «Скандинавия» введут реверсивное движение

В Ленобласти на трассе «Скандинавия» введут реверсивное движение

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
На подъездах к Выборгу до середины июля введут реверсивное движение

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о временном снижении пропускной способности на федеральной трассе А-181 «Скандинавия» (включая подъезды к Выборгу №1 и №2) в Выборгском районе Ленинградской области. С 29 мая по 10 июля будет действовать реверсивное движение с установкой светофоров.

Ограничения вводятся для проведения комплекса дорожных работ, направленных на устранение колейности, ремонт деформационных швов, укрепление обочин и нанесение дорожной разметки. Максимально допустимая скорость движения на указанных участках составит 40 км/ч.

Работы будут осуществляться на подъездах к городу Выборг №1 (км 0+000 – км 5+811) и №2 (км 0+000 – км 7+321), представляющих собой двухполосные участки трассы А-181 с одной полосой в каждом направлении.

Все мероприятия проводятся в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения. На дороге будут установлены временные дорожные знаки, светофоры, водоналивные барьеры и сигнальные фонари для обеспечения безопасности. Об этом сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Все по теме: Ленобласть, Выборгский район ЛО, ремонт дорог
