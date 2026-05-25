В Петербурге задержали помощника телефонных мошенников

23 мая, около 19:30, 51-летняя психолог частной школы, проживающая в Василеостровском районе, обратилась с заявлением о факте мошенничества. Женщина сообщила, что неизвестные позвонили ее 16-летней дочери. Злоумышленники, угрожая дочери уголовным преследованием за оформление доверенности на гражданина Украины, убедили ее оставить ключи от квартиры под ковриком у входной двери. По их словам, это было необходимо для «сканирования» денежных средств сотрудником спецслужбы. После этого из сейфа, находившегося в квартире, были похищены личные сбережения на сумму 13 213 700 рублей.

По горячим следам, 23 мая в 22:45, полицейскими был задержан 18-летний студент одного из вузов Санкт-Петербурга, приехавший из другого региона. Задержание произошло у дома 7 по улице Дыбенко.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 159, части 4 Уголовного кодекса РФ (мошенничество). Решается вопрос об избрании меры пресечения.