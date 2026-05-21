В Приозерском районе в лобовом ДТП погиб мотоциклист

Накануне днем, 20 мая около 13:30, на 49-м километре трассы "Пески-Сосново-Подгорье" в Приозерском районе Ленинградской области, произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель мотоцикла марки "Триумф", гражданин 1972 года рождения, потерял контроль над транспортным средством. Это привело к выезду на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем "Хавал".

К сожалению, водитель мотоцикла скончался на месте происшествия до прибытия медицинских работников.

Правоохранительные органы начали проверку обстоятельств данного ДТП.